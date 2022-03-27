Отражали превосходящие силы противника: В Министерстве обороны рассказали о новых подвигах военных РФ в ходе "Операции Z"

Ведомство в том числе поведало о героизме инженерно-штурмовой роты капитана Ивана Бухарова. Военнослужащие на протяжении часа отражали нападение превосходящих сил противника, не понеся потерь.

В Министерстве обороны РФ рассказали о новых подвигах российских военнослужащих в ходе выполнения задач "Операции Z" на Украине. Военное ведомство отметило героизм Виталия Хисматуллина, Ивана Бухарова и Владимира Шапхаева.

Ефрейтор Виталий Хисматуллин. Фото © Минобороны РФ

Отделение десантно-штурмовой роты и гранатомётчик Виталий Хисматуллин попали под плотный огонь противника. Тогда ефрейтор подобрался к замаскированной боевой машине пехоты Украины и уничтожил её точным выстрелом из противотанкового гранатомёта. В результате подразделение ВС РФ убило 29 человек, после чего противник отступил. С российской стороны потерь не было.

Капитан Иван Бухаров. Фото © Минобороны РФ

В ходе выполнения задачи по разминированию местности инженерно-штурмовая рота капитана Ивана Бухарова попала в засаду националистов. В результате российские военные отражали нападение превосходящих сил противника на протяжении часа, не понеся потерь. Затем к роте подошло подкрепление. Когда враг был уничтожен, военные продолжили разминирование.

Начальник аппаратной взвода связи старший лейтенант Владимир Шапхаев. Фото © Минобороны РФ

Колонна российских подразделений, в составе которых был начальник аппаратной взвода связи старший лейтенант Владимир Шапхаев, попала под огонь националистов, которые уничтожили мост через реку и зажали войска РФ. Экипаж Шапхаева под обстрелом смог развернуть аппаратуру и сообщить штабу координаты противника. Когда российские военные уничтожили националистов, они продолжили двигаться по возведённой переправе.