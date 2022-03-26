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Опубликовано 26 марта 2022, 09:35

Вручили ордена Мужества и медали "За отвагу": В России наградили отличившихся в ходе "Операции Z" военнослужащих

После выписки военные будут направлены на медицинскую реабилитацию в ведомственные медцентры и санатории для полного восстановления, где им составят индивидуальную программу.

Отличившимся при проведении "Операции Z" на Украине военнослужащим вручили 15 орденов Мужества и две медали "За отвагу". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Девять орденов Мужества вручил заместитель министра обороны генерал-полковник Александр Фомин в филиале 3-го центрального военного клинического госпиталя имени А.А. Вишневского. Также награждение состоялось в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко, где замминистра Юнус-бек Евкуров наградил ещё восемь военнослужащих, вручив им две медали "За отвагу" и шесть орденов.

"После выписки военнослужащие будут направлены на медицинскую реабилитацию в ведомственные медцентры и санатории для полного восстановления", — уточнили в пресс-службе ведомства, заметив, что реабилитационные программы составляются индивидуально для каждого пациента специалистами мультидисциплинарной команды врачей.

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Артур Лапсаков
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