Вручили ордена Мужества и медали "За отвагу": В России наградили отличившихся в ходе "Операции Z" военнослужащих
После выписки военные будут направлены на медицинскую реабилитацию в ведомственные медцентры и санатории для полного восстановления, где им составят индивидуальную программу.
Отличившимся при проведении "Операции Z" на Украине военнослужащим вручили 15 орденов Мужества и две медали "За отвагу". Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Девять орденов Мужества вручил заместитель министра обороны генерал-полковник Александр Фомин в филиале 3-го центрального военного клинического госпиталя имени А.А. Вишневского. Также награждение состоялось в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко, где замминистра Юнус-бек Евкуров наградил ещё восемь военнослужащих, вручив им две медали "За отвагу" и шесть орденов.
"После выписки военнослужащие будут направлены на медицинскую реабилитацию в ведомственные медцентры и санатории для полного восстановления", — уточнили в пресс-службе ведомства, заметив, что реабилитационные программы составляются индивидуально для каждого пациента специалистами мультидисциплинарной команды врачей.
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Минобороны РФ