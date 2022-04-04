Минобороны РФ: Гуманитарная ситуация на Украине деградирует по вине Киева

Заместитель генсека ООН Гриффитс после встречи с главой МИД Лавровым обсудил ситуацию в зоне проведения спецоперации с представителями российского военного ведомства.

Гуманитарная обстановка на Украине ухудшается в первую очередь из-за действий украинских властей и националистов. Об этом заявил замглавы Минобороны РФ Александр Фомин заместителю генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу, который находится с визитом в Москве.

"Заместитель министра обороны Российской Федерации сообщил, что гуманитарная ситуация на Украине деградирует. В первую очередь это происходит из-за действий украинских властей и националистических батальонов, продолжающих блокировать граждан в городах", — говорится в сообщении российского военного ведомства по итогам встречи.

Фомин проинформировал собеседника, что Россия со своей стороны увеличивает гуманитарную помощь населению Украины в районах, контролируемых российскими военными, а также в Донецкой и Луганской народных республиках.

"Министерство обороны Российской Федерации проинформировало Мартина Гриффитса о наращивании гуманитарной помощи населению Украины в контролируемых Российскими вооружёнными силами районах, а также в Донецкой и Луганской народных республиках", — сообщает пресс-служба министерства.