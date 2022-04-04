В Госдуму внесли проект заявления о признании геноцида русских на Украине

В документе подчёркивается: действия властей Незалежной являются "грубейшим нарушением международного права".

Фракция ЛДПР внесла на рассмотрение Государственной думы РФ проект заявления о признании совершения властями Украины с 2014 года геноцида русского населения. Соответствующий документ доступен в электронной базе нижней палаты парламента.

"В соответствии со статьёй II Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него и статьёй 357 Уголовного кодекса РФ действия украинских властей нельзя квалифицировать иначе, как геноцид. Депутаты Государственной думы признают факт совершения властями Украины с 14 апреля 2014 года и по сей день преступления геноцида", — говорится в тексте проекта заявления.

В документе упоминается о подписанном 14 апреля 2014 года Александром Турчиновым указе о мерах "по преодолению террористической угрозы и сохранении территориальной целостности Украины". Этим указом, как отмечают авторы проекта, врио президента Украины на нормативно-правовом уровне закрепил "курс на физическое уничтожение жителей" ДНР и ЛНР, большинство из которых — русские.

В проекте подчёркивается, что "действия властей Украины являются грубейшим нарушением международного права".