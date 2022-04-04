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Регион
Опубликовано 4 апреля 2022, 16:13
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Российский военный рассказал, что украинские солдаты угрожали кастрировать пленных

Его самого вместе с попавшими в плен сослуживцами избивали ногами по голове до потери сознания.

Российский военнослужащий рассказал об угрозах солдат ВСУ. Видео © Минобороны РФ

Украинские военные жестоко избивали пленных российских солдат и снимали издевательства на камеру, также военнослужащие ВСУ угрожали повешением и кастрацией. Об этом рассказал освобождённый из плена боец.

"Угрозы были... Такие угрозы, которые на камеру не могу говорить, очень страшные. Помню, говорили: "Их надо кастрировать"... На камеру снимали (издевательства)", — рассказывает Омар.

Ему самому вместе с попавшими в плен сослуживцами "руки, ноги завязали" и начали бить. По словам Омара, их пинали ногами по голове до потери сознания. Также военнослужащий рассказал, что украинские солдаты приняли его за чеченского бойца, и предположил, что у солдат из Незалежной "особое отношение к кадыровцам".

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Ранее Россия выразила Украине протест в связи с издевательствами над пленными российскими военнослужащими, видео с которыми распространилось в Сети. Киев обещал принять самые жёсткие меры в отношении преступников, пытавших солдат. При этом Служба внешней разведки РФ узнала, что Киев пытается скрыть новые факты пыток российских военнопленных.

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Александра Вишнякова
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