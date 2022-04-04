Российский военный рассказал, что украинские солдаты угрожали кастрировать пленных

Его самого вместе с попавшими в плен сослуживцами избивали ногами по голове до потери сознания.

Российский военнослужащий рассказал об угрозах солдат ВСУ. Видео © Минобороны РФ

Украинские военные жестоко избивали пленных российских солдат и снимали издевательства на камеру, также военнослужащие ВСУ угрожали повешением и кастрацией. Об этом рассказал освобождённый из плена боец.

"Угрозы были... Такие угрозы, которые на камеру не могу говорить, очень страшные. Помню, говорили: "Их надо кастрировать"... На камеру снимали (издевательства)", — рассказывает Омар.

Ему самому вместе с попавшими в плен сослуживцами "руки, ноги завязали" и начали бить. По словам Омара, их пинали ногами по голове до потери сознания. Также военнослужащий рассказал, что украинские солдаты приняли его за чеченского бойца, и предположил, что у солдат из Незалежной "особое отношение к кадыровцам".