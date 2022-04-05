Зеленский подписал указ о создании делегации для переговоров с РФ о гарантиях безопасности

Её главой был назначен руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании делегации для переговоров с Россией о гарантиях безопасности. Данный документ был опубликован на сайте главы государства.

"Образовать делегацию Украины для участия в переговорах с Российской Федерацией по подготовке и согласованию проекта договора о гарантиях безопасности Украины", — говорится в тексте указа, датированного 4 апреля.

В документе сказано, что главой делегации Зеленский назначил руководителя фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давида Арахамию. В её состав также были включены депутаты Рады Андрей Костин, Дмитрий Лубинец и Рустем Умеров, глава Минюста Украины Денис Малюська, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, министр обороны Украины Алексей Резников, замминистра иностранных дел Украины Николай Точицкий, юрист-международник Александр Малиновский, а также чрезвычайный и полномочный посол Украины Александр Чалый.

Стоит отметить, что своим указом Зеленский разрешил главе делегации Арахамии по согласованию с главой МИД Незалежной Дмитрием Кулебой вносить изменения в состав делегации. Украинский лидер также утвердил директивы делегации Киева для участия в переговорах с Москвой по подготовке и согласованию проекта договора о гарантиях безопасности. Директивы были изданы одновременно с указом в качестве приложения к нему, однако они были признаны гостайной и не были обнародованы.