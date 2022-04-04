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Регион
Опубликовано 4 апреля 2022, 17:38
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Лавров допустил саммит Путина и Зеленского, но при одном условии

Министр напомнил, что российский лидер неоднократно уже об этом говорил.

Саммит президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского может состояться после достижения результата на переговорах между сторонами. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Про то, когда может состояться саммит президентов России и Украины, тоже президент Путин не раз говорил — как только будет результат. Для закрепления этого результата такой саммит может вполне быть созван", — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с контактной группой Лиги арабских государств (ЛАГ) по Украине.

Что изменили переговоры России и Украины
Что изменили переговоры России и Украины

Ранее Песков назвал гипотетически возможной встречу Путина и Зеленского. Он также считает, что для этого стороны в рамках переговоров должны подготовить конкретный письменный договор, который лидеры двух государств смогли бы обсудить.

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ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ, © Getty Images / Laurent Van der Stockt for Le Monde

Николь Вербер
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