Лавров допустил саммит Путина и Зеленского, но при одном условии
Министр напомнил, что российский лидер неоднократно уже об этом говорил.
Саммит президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского может состояться после достижения результата на переговорах между сторонами. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Про то, когда может состояться саммит президентов России и Украины, тоже президент Путин не раз говорил — как только будет результат. Для закрепления этого результата такой саммит может вполне быть созван", — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с контактной группой Лиги арабских государств (ЛАГ) по Украине.
Ранее Песков назвал гипотетически возможной встречу Путина и Зеленского. Он также считает, что для этого стороны в рамках переговоров должны подготовить конкретный письменный договор, который лидеры двух государств смогли бы обсудить.
ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ, © Getty Images / Laurent Van der Stockt for Le Monde