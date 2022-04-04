Лавров допустил саммит Путина и Зеленского, но при одном условии

Саммит президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского может состояться после достижения результата на переговорах между сторонами. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Про то, когда может состояться саммит президентов России и Украины, тоже президент Путин не раз говорил — как только будет результат. Для закрепления этого результата такой саммит может вполне быть созван", — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с контактной группой Лиги арабских государств (ЛАГ) по Украине.