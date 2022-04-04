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Опубликовано 4 апреля 2022, 17:25

Войска ЛНР блокировали населённые пункты Новотошковское, Боровское и Метёлкино

Таким образом, служащие Народной милиции республики за день продвинулись ещё на два километра.

Подразделения Луганской Народной Республики в ходе наступления в рамках "Операции Z" блокировали населённые пункты Новотошковское, Боровское и Метёлкино. Об этом заявил на вечернем брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Подразделения Народной милиции ЛНР, продолжая наступление, за день продвинулись на 2 километра и блокировали населённые пункты Новотошковское, Боровское и Метёлкино", — уточнил офицер.

Военные Народной милиции ЛНР зачищают город Рубежное от украинских националистов
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Ранее российские военные показали освобождённый от украинских националистов город Изюм. На кадрах видно, что рядом с памятником солдатам, павшим во Второй мировой войне, стоит брошенный украинскими войсками подбитый танк. Около техники обнаружилась и их одежда.

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ТАСС / Николай Тришин

Андрей Бражников
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