Лавров: Беспрецедентные санкции Запада против России больно бьют по мировой экономике
По словам министра, введённые ограничения в том числе отразятся на странах, которые являются потребителями сельхозтоваров и удобрений.
Сергей Лавров выступил на пресс-конференции по итогам переговоров с министрами иностранных дел стран – членов Контактной группы по Украине Организации Лиги арабских государств. Видео © LIFE
Беспрецедентные западные санкции в отношении России очень больно бьют по мировой экономике, заявил глава МИД РФ Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министрами иностранных дел стран – членов Контактной группы по Украине Организации Лиги арабских государств (Алжир, Египет, Иордания, Ирак, Судан) и генсеком ЛАГ.
"Влияет, конечно, не сама ситуация на эти отношения, влияют те абсолютно нелегитимные, незаконные санкции, беспрецедентные санкции, которые Запад объявил в отношении России и которые бьют очень больно прежде всего по мировой экономике", — сказал Лавров.
В том числе западные ограничения ударяют по странам, которые являются потребителями сельскохозяйственной продукции, удобрений и многого другого, добавил глава российского МИД.
Ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что отказ от энергоносителей из России может поставить крест на процветании Германии. Против немедленного отказа Берлина от поставок российских энергоресурсов даже на фоне обострения ситуации на Украине также выступил сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль. Он также выразил сомнение в том, что введение эмбарго будет способствовать прекращению специальной военной операции России на Украине. А американский лидер Джо Байден заявил, что США продолжат вводить дополнительные санкции против РФ.