Лавров: Беспрецедентные санкции Запада против России больно бьют по мировой экономике

По словам министра, введённые ограничения в том числе отразятся на странах, которые являются потребителями сельхозтоваров и удобрений.

Сергей Лавров выступил на пресс-конференции по итогам переговоров с министрами иностранных дел стран – членов Контактной группы по Украине Организации Лиги арабских государств. Видео © LIFE

Беспрецедентные западные санкции в отношении России очень больно бьют по мировой экономике, заявил глава МИД РФ Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министрами иностранных дел стран – членов Контактной группы по Украине Организации Лиги арабских государств (Алжир, Египет, Иордания, Ирак, Судан) и генсеком ЛАГ.

"Влияет, конечно, не сама ситуация на эти отношения, влияют те абсолютно нелегитимные, незаконные санкции, беспрецедентные санкции, которые Запад объявил в отношении России и которые бьют очень больно прежде всего по мировой экономике", — сказал Лавров.