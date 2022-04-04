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Опубликовано 4 апреля 2022, 16:58

МИД Литвы рассматривает возможность закрытия границ с Россией и Белоруссией

По словам министра иностранных дел, даже после такого шага поставки российских энергоресурсов через территорию государства будут продолжаться.

Министерство иностранных дел Литвы рассматривает возможность закрытия границ с Россией и Белоруссией на фоне "Операции Z" на Украине. Об этом сообщает литовская газета Lietuvos rytas.

"Идут дискуссии (о вопросе закрытия границ с Россией и Белоруссией. — Прим. Лайфа). Точной даты назвать не могу. Когда будут приняты решения, которые предстоит выработать, тогда и объявим. Пока рано об этом говорить", — отметил глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис.

Он отметил, что даже после закрытия границы поставки российских энергоресурсов через территорию Литвы будут продолжаться, поэтому, по словам министра, и прилагаются все усилия, "чтобы найти европейское или региональное решение".

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Ранее Лайф писал, что Литва высылает посла России и закрывает консульство в Клайпеде. Также 4 апреля было принято решение отозвать своего посла из Москвы для консультаций. А глава МИД ФРГ Бербок заявила, что Германия высылает 40 российских дипломатов. Захарова назвала этот шаг злобным актом и анонсировала ответ.

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Никита Осипов
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