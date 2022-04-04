МИД Литвы рассматривает возможность закрытия границ с Россией и Белоруссией

По словам министра иностранных дел, даже после такого шага поставки российских энергоресурсов через территорию государства будут продолжаться.

Министерство иностранных дел Литвы рассматривает возможность закрытия границ с Россией и Белоруссией на фоне "Операции Z" на Украине. Об этом сообщает литовская газета Lietuvos rytas.

"Идут дискуссии (о вопросе закрытия границ с Россией и Белоруссией. — Прим. Лайфа). Точной даты назвать не могу. Когда будут приняты решения, которые предстоит выработать, тогда и объявим. Пока рано об этом говорить", — отметил глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис.



