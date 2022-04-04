Германия объявила о высылке 40 российских дипломатов
Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что сообщат послу РФ о выдворении сотрудников в понедельник.
Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что правительство Германии объявило "нежелательными" значительное число сотрудников Посольства РФ. В общей сложности из страны будут высланы 40 российских дипломатов, со стороны Берлина последуют дальнейшие шаги в согласовании с партнёрами.
"Мы объявили значительное количество сотрудников российского посольства нежелательными. Мы будем инициировать дальнейшие реакции вместе с нашими партнёрами", — написала немецкий министр в Twitter.
Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что сообщат послу РФ о выдворении российских дипломатов в понедельник.
Ранее сегодня в Литве сообщили о понижении уровня дипотношений с РФ: правительство предписало российскому послу покинуть страну и объявило о закрытии консульства РФ в Клайпеде. Позже в Латвии также анонсировали "понижение", однако о конкретных решениях глава МИД Эдгар Ринкевич обещал сообщить "по завершении внутренних процедур".
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