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Регион
Опубликовано 4 апреля 2022, 16:22
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Германия объявила о высылке 40 российских дипломатов

Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что сообщат послу РФ о выдворении сотрудников в понедельник.

Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что правительство Германии объявило "нежелательными" значительное число сотрудников Посольства РФ. В общей сложности из страны будут высланы 40 российских дипломатов, со стороны Берлина последуют дальнейшие шаги в согласовании с партнёрами.

"Мы объявили значительное количество сотрудников российского посольства нежелательными. Мы будем инициировать дальнейшие реакции вместе с нашими партнёрами", — написала немецкий министр в Twitter.

Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что сообщат послу РФ о выдворении российских дипломатов в понедельник.

МИД Австрии вызвал российского посла
МИД Австрии вызвал российского посла

Ранее сегодня в Литве сообщили о понижении уровня дипотношений с РФ: правительство предписало российскому послу покинуть страну и объявило о закрытии консульства РФ в Клайпеде. Позже в Латвии также анонсировали "понижение", однако о конкретных решениях глава МИД Эдгар Ринкевич обещал сообщить "по завершении внутренних процедур".

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Getty Images / Omar Marques / SOPA Images / LightRocket

Андрей Бражников
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