Литва высылает посла России и закрывает консульство в Клайпеде
Также 4 апреля было принято решение отозвать своего посла из Москвы для консультаций.
Правительство Литвы постановило понизить уровень дипломатического представительства с Россией и предписало послу РФ покинуть страну. Кроме того, Вильнюс закрывает российское консульство в Клайпеде, сообщил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
"Правительство Литвы, реагируя на непрекращающиеся агрессивные действия России на Украине, приняло решение о понижении статуса дипломатического представительства. Посол России должен будет покинуть Литву", — заявил Ландсбергис.
Также правительство Литвы в постановлении 4 апреля предписало отозвать своего посла из Москвы для консультаций "в ближайшее время".
Напомним, СМИ сообщали о намерении Германии выслать "значительное число" российских дипломатов 1 апреля. Как уточнялось, немецкие власти подозревают существенную часть дипломатического корпуса РФ в шпионаже. При этом на данный момент в кабмине ФРГ не приняли окончательного решения на этот счёт.
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