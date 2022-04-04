Литва высылает посла России и закрывает консульство в Клайпеде

Также 4 апреля было принято решение отозвать своего посла из Москвы для консультаций.

Правительство Литвы постановило понизить уровень дипломатического представительства с Россией и предписало послу РФ покинуть страну. Кроме того, Вильнюс закрывает российское консульство в Клайпеде, сообщил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Правительство Литвы, реагируя на непрекращающиеся агрессивные действия России на Украине, приняло решение о понижении статуса дипломатического представительства. Посол России должен будет покинуть Литву", — заявил Ландсбергис.

Также правительство Литвы в постановлении 4 апреля предписало отозвать своего посла из Москвы для консультаций "в ближайшее время".