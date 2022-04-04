Жители Мариуполя уличили ВСУ в обстреле из танков и обратились к Зеленскому с вопросом "За что?"

По их словам, бойцы украинской стороны расстреливали людей, жгли и разрушали дома и наносили удары по жилым кварталам города.

Жители Мариуполя рассказали о том, что они пережили по вине украинских националистов. Видео © Telegram / SHOT

Жители Мариуполя рассказали о кошмарах, которые они пережили по вине украинских националистов. Видео беседы опубликовал телеграм-канал SHOT. Одна из женщин рассказала, что, видя разрушенные, сгоревшие дома, ей хочется плакать и задать один вопрос украинскому лидеру Владимиру Зеленскому — "За что?"

"Танк просто ездил по улице и стрелял в дома — украинский танк. Он подъедет, в дом выстрелит, и всё. Дядька не выдержал и говорит: "Сынок, что ты делаешь?" А он ему говорит: "А вы что хотели?" — поделилась жительница Мариуполя.

Молодая девушка рассказала, с каким ужасом пришлось ей столкнуться. На её глазах сгорел дом вместе с мужчиной. По её словам, мужчина со своей женой выбежали к горящему дому и хотели помочь тушить пожар. В этот момент по семье стали стрелять. Жена успела убежать, но мужа смертельно ранили, он так и остался гореть в этом доме.

Семейная пара пряталась в подвале своего дома с 28 февраля. Они сообщили, что питались раз в день или через день — когда появлялась возможность выйти. Также у них были трое собак, одну из которых убило осколками, а вторую ранило. Раненую собаку пришлось оставить и спасать свою жизнь, потому что на их улице не осталось ни одного целого дома. Все жилища были разрушены украинскими националистами.