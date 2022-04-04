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Опубликовано 4 апреля 2022, 12:52

Разработчик World of Tanks прекращает работу в России и Белоруссии

Она пообещала выплатить максимально возможное выходное пособие сотрудникам, которых затронет данное решение.

Компания Wargaming, которая является разработчиком игр World of Tanks, объявила о прекращении работы в России и Белоруссии на фоне военной операции на Украине, начавшейся 24 февраля. 31 марта она передала игровой бизнес в этих странах под управление Lesta Studio.

"Компания не получит прибыли от этого процесса ни сегодня, ни в будущем. Наоборот, мы ожидаем значительных убытков в результате этого решения", — говорится в пресс-релизе Wargaming.

В течение переходного периода все её продукты останутся доступными в РФ и Белоруссии. Компания также пообещала выплатить максимально возможное выходное пособие сотрудникам, которых затронет данное решение. Там также выразили уверенность в будущем бизнеса и отметили стремление предоставлять клиентам качественные игры.

Maersk прекращает свою деятельность в России
Maersk прекращает свою деятельность в России

Напомним, из-за "Операции Z" на Украине многие страны ввели санкции в отношении РФ. Западные компании стали прекращать работу в России. Среди них: британский интернет-магазин и производитель одежды ASOS, розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M), испанская компания по дизайну и производству одежды Mango, а также американский производитель Levi Strauss & Co., датский производитель игрушек LEGO, производитель алкоголя Diageo, шведский мебельный концерн IKEA, австрийский ювелирный бренд Swarovski и американская компания по производству программного обеспечения Microsoft. О решении приостановить работу в РФ также объявил владелец брендов Zara, Bershka, Massimo Dutti, Oysho.

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Андрей Бражников
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