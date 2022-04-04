Разработчик World of Tanks прекращает работу в России и Белоруссии

Она пообещала выплатить максимально возможное выходное пособие сотрудникам, которых затронет данное решение.

Компания Wargaming, которая является разработчиком игр World of Tanks, объявила о прекращении работы в России и Белоруссии на фоне военной операции на Украине, начавшейся 24 февраля. 31 марта она передала игровой бизнес в этих странах под управление Lesta Studio.

"Компания не получит прибыли от этого процесса ни сегодня, ни в будущем. Наоборот, мы ожидаем значительных убытков в результате этого решения", — говорится в пресс-релизе Wargaming.