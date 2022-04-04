ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 апреля 2022, 12:41
10998

Пленный айдаровец рассказал, как литовские инструкторы учили их убивать людей и зиговать

В течение семи месяцев он тренировался в составе 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Один из наставников, которому было около 40 лет, имел чин сержанта, а второй был капралом.

Боец "Айдара" рассказал на камеру, как литовские инструкторы учили его убивать людей. Видео © Telegram / Оперативные сводки

Боец "Айдара" рассказал на камеру, как литовские инструкторы учили украинских военных штурмовать здания и убивать людей. Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал "Оперативные сводки".

"Нас тренировали захватывать здания: одноэтажные, двухэтажные, трёхэтажные. Зачистка и захват зданий. Зашли в здание, зачистили и вышли", — сказал пленный.

Он говорит, что в течение семи месяцев тренировался в составе 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Боец проходил подготовку в штурмовой группе из шести человек и был прикрывающим стрелком. Он отметил, что инструкторами по бомбардировке были два литовца, которые тщательно их контролировали.

По словам пленного, один из наставников, которому было около 40 лет, имел чин сержанта, а второй был капралом. Первый рассказывал о своём военном опыте в Афганистане, а также о том, что на Украине был инструктором по захвату и зачистке городов. При этом интересно, что они обучали бойцов нацбатов не только военному делу, но и приветствиям в нацистском стиле. Военнопленный на камеру показал, как зиговал, а на вопрос, не шелохнулось ли ничего в сердце из-за такого приветствия, в ответ лишь пожал плечами.

Лайф публикует видео зачистки района Мариуполя от украинских националистов с GoPro бойца ДНР
Лайф публикует видео зачистки района Мариуполя от украинских националистов с GoPro бойца ДНР

Ранее Лайф писал, что бойцы ВСУ рассказали о приказе командиров не сдаваться в плен и взрывать себя гранатами. По словам военнослужащих, их батальон так и не дождался подкрепления и в результате был разбит полностью.

BannerImage

Telegram / Оперативные сводки

Никита Осипов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • ВСУ
  • айдар
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar