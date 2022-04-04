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Опубликовано 4 апреля 2022, 12:29
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Росгвардия уничтожила разведгруппу националистов на Украине

Также спецназовцы обнаружили цех по производству боеприпасов в Киевской области, сапёры уничтожили его.

Сотрудники Росгвардии уничтожили разведывательную группу националистов и цех по производству боеприпасов в Киевской области Украины.

"Благодаря грамотным действиям сапёра Росгвардии ефрейтора А. Мальцева вся диверсионно-разведывательная группа националистов была уничтожена",  цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Также спецназовцы Росгвардии обнаружили цех по производству боеприпасов в Киевской области, сапёры уничтожили его.

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А ранее Лайф публиковал видео зачистки района Мариуполя от украинских националистов с GoPro бойца ДНР. Силовики тщательно досматривали все подозрительные углы и подвалы, где могли укрыться члены нацбатов.

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ТАСС / Спринчак Валентин

Александра Вишнякова
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