Росгвардия уничтожила разведгруппу националистов на Украине

Также спецназовцы обнаружили цех по производству боеприпасов в Киевской области, сапёры уничтожили его.

Сотрудники Росгвардии уничтожили разведывательную группу националистов и цех по производству боеприпасов в Киевской области Украины.

"Благодаря грамотным действиям сапёра Росгвардии ефрейтора А. Мальцева вся диверсионно-разведывательная группа националистов была уничтожена", — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Также спецназовцы Росгвардии обнаружили цех по производству боеприпасов в Киевской области, сапёры уничтожили его.