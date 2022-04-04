Росгвардия уничтожила разведгруппу националистов на Украине
Также спецназовцы обнаружили цех по производству боеприпасов в Киевской области, сапёры уничтожили его.
Сотрудники Росгвардии уничтожили разведывательную группу националистов и цех по производству боеприпасов в Киевской области Украины.
"Благодаря грамотным действиям сапёра Росгвардии ефрейтора А. Мальцева вся диверсионно-разведывательная группа националистов была уничтожена", — цитирует ТАСС сообщение ведомства.
Также спецназовцы Росгвардии обнаружили цех по производству боеприпасов в Киевской области, сапёры уничтожили его.
А ранее Лайф публиковал видео зачистки района Мариуполя от украинских националистов с GoPro бойца ДНР. Силовики тщательно досматривали все подозрительные углы и подвалы, где могли укрыться члены нацбатов.
ТАСС / Спринчак Валентин