Силовики ДНР рассказали, что военные ВСУ разгромили детские сады Мариуполя

Практически все здания имеют повреждения. От украинских националистов пострадал весь город, они не жалеют никого, подчеркнули в органах правопорядка.

Практически все детские сады в городе Мариуполь повреждены из-за действий украинских военных. Об этом рассказал в интервью РИА "Новости" представитель силовых структур Донецкой Народной Республики.

По его словам, пока что трудно дать оценку состоянию всех детских садов в городе. Однако точно можно сказать, что практически все здания пострадали от обстрелов со стороны ВСУ.

"Повреждения от критических до лёгких. Всё это по причине действий украинских нацистов на территории города. Город весь пострадал от них. Они не жалеют ни жителей, ни город", — рассказал представитель силовых структур.