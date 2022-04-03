Глава Южной Осетии Бибилов прибыл в Мариуполь

Там лидер республики побывал в одной из больниц и передал партию необходимых для медицинского учреждения препаратов. Речь идёт об инсулине, которого сейчас практически не осталось.

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов приехал в Мариуполь, где вместе с депутатом Госдумы РФ Дмитрием Саблиным посетил пункт временного размещения в посёлке Володарское и пообщался с активистами "Молодой гвардии Единой России". Об этом сообщает пресс-служба партии в своём телеграм-канале.

Уточняется, что несколько дней назад волонтёры развернули под Мариуполем полевые лагеря, где жители города могут получить гуманитарную помощь. Кроме того, глава Южной Осетии побывал в одной из больниц и передал партию необходимых для медицинского учреждения препаратов. В частности, речь идёт об инсулине, которого в городе сейчас практически не осталось.