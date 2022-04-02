Глава Южной Осетии Бибилов прибыл в ДНР
Анатолий Бибилов. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель
Целью визита является ряд переговоров с руководством республики. Он также планирует встретиться со своими согражданами, участвующими в "Операции Z".
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов прибыл с рабочим визитом в Донецкую Народную Республику. Об этом сообщает журналист РИА "Новости", который находится на месте.
"Анатолий Ильич Бибилов прибыл на территорию ДНР. Целью его визита является ряд встреч с руководством ДНР и обсуждение рабочих вопросов в рамках разных сфер сотрудничества", — сообщили в пресс-службе главы республики.
В том числе будут обсуждаться вопросы, связанные с военной ситуацией в Донбассе. Представитель пресс-службы добавил, что Бибилов также планирует встретиться с добровольцами из Южной Осетии, участвующими в специальной военной операции.
Ранее Лайф рассказывал, что означает референдум в Южной Осетии и вхождение в состав РФ и почему республика хочет присоединиться к России именно сейчас.
Напомним, 30 марта президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что республика в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России. Он назвал объединение с РФ стратегической целью. Позже стало известно, что референдум о присоединении ориентировочно состоится после 10 апреля. По словам Бибилова, Южная Осетия уже проводит консультации с Россией по вопросу проведения голосования, чтобы все юридические действия были основаны на международном праве. Он также добавил, что в случае вхождения в состав РФ Южная Осетия намерена инициировать процедуру объединения с Северной.