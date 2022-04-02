Глава Южной Осетии Бибилов прибыл в ДНР

Целью визита является ряд переговоров с руководством республики. Он также планирует встретиться со своими согражданами, участвующими в "Операции Z".

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов прибыл с рабочим визитом в Донецкую Народную Республику. Об этом сообщает журналист РИА "Новости", который находится на месте.

"Анатолий Ильич Бибилов прибыл на территорию ДНР. Целью его визита является ряд встреч с руководством ДНР и обсуждение рабочих вопросов в рамках разных сфер сотрудничества", — сообщили в пресс-службе главы республики.

В том числе будут обсуждаться вопросы, связанные с военной ситуацией в Донбассе. Представитель пресс-службы добавил, что Бибилов также планирует встретиться с добровольцами из Южной Осетии, участвующими в специальной военной операции.