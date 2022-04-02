Лидер крымских татар Умеров предложил издать фетву по ситуации на Украине

По его словам, проживающие в Незалежной мусульмане страдают от звонков с неизвестных номеров. В частности, людей запугивают, угрожают расправой над их детьми, а также призывают осуждать "Операцию Z".

Крымские мусульмане должны издать фетву (решение по какому-либо вопросу, которое выносится мусульманскими богословами или священнослужителями) по ситуации на Украине для избежания провокаций со стороны киевских радикалов. Такое предложение прозвучало от главы региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваза Умерова.

"Я хотел бы обратиться к Духовному управлению мусульман Республики Крым и Севастополя, чтобы муфтий вынес соответствующую фетву в отношении происходящего, в отношении спецоперации на территории Украины, в отношении нацистов, которых денацифицирует наша армия", — сказал Умеров в видеообращении в телеграм-канале.

По его словам, крымские татары, проживающие на Украине, в последнее время страдают из-за постоянных звонков с неизвестных номеров. В частности, людей запугивают, угрожают расправой над их детьми, а также призывают осуждать "Операцию Z" на территории Незалежной.