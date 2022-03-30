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Регион
Опубликовано 29 марта 2022, 22:28
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Россия потребовала объяснить использование украинскими националистами машины ООН

Как отметил постпред РФ при организации, Москва также знает о случаях использования радикалами автомобилей ОБСЕ.

Российская сторона ждёт разъяснений в связи с появившейся информацией об использовании автомобиля ООН украинскими националистами в ходе боевых действий. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя.

По словам дипломата, Москва серьёзно озабочена продолжающимися случаями изъятия автомобилей с символикой Организации Объединённых Наций украинскими военными.

"Секретариат [ООН] наконец признал имевшее место соответствующее правонарушение в Харькове и Мариуполе. Ожидаем ответа на наш последний запрос по ооновскому автомобилю с дипломатическим номером DP 210015, также в Харькове, участвовавшему, согласно свидетельствам очевидцев, в боевых операциях украинских националистов", — отметил Небензя.

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Как утверждает постпред РФ, Москва также располагает данными о случаях использования украинскими радикалами автомобилей миссии ОБСЕ. Небензя подчеркнул важность того, чтобы сами организации дали объективную оценку подобным случаям.

Ранее сообщалось, что в ООН выразили серьёзное беспокойство из-за дрейфующих в Чёрном море украинских мин.

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Pixabay

Иван Косицын
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