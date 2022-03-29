ООН выразила серьёзное беспокойство из-за дрейфующих в Чёрном море украинских мин
Представитель генсека предупредил, что этот факт может повлиять на международное судоходство, поездки людей.
ООН выразила серьёзное беспокойство из-за дрейфующих в Чёрном море мин, установленных Военно-морскими силами Украины на подходах к портам. Плавучие бомбы отправились в свободное плавание по всей акватории из-за неосторожности украинской стороны.
"Мы следим за этими сообщениями. Любое минирование международных морских путей вызывает чрезвычайное беспокойство. Зона, о которой мы говорим, крайне важна для экспорта продовольствия из РФ и с Украины", — заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Лайф узнал 18 марта, что корабли в Чёрном море предупредили об угрозе подрыва на дрейфующих минах ВМС Украины. Как уточняется в официальном документе, речь идёт об около 420 снарядах типа ЯМ и ЯРМ. Позднее эту информацию подтвердили в Центре общественных связей ФСБ. А 27 марта Минобороны Турции сообщило о мине, обнаруженной в Чёрном море на границе с Болгарией. 29 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу информировал, что турецкими военными были обезврежены ещё две морские мины — у берегов Румынии и пролива Босфор.