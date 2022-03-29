Кадыров заявил, что "Операция Z" должна завершиться взятием Киева

Он попросил дать бойцам возможность защитить украинский народ от врагов, а также высказал своё скептическое отношение к переговорам с "куклами" из Киева, которые ничего не решают.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российскую спецоперацию на Украине останавливать нельзя — она должна завершиться взятием Киева.

"Я заявляю, что надо завершить начатое, не останавливаться. Надо зайти в Киев и забрать Киев. Если нас оставили возле Киева, то я больше чем уверен, что мы зашли бы в Киев и навели бы порядок", — сказал глава республики в ходе выступления на масштабном сборе военных сил в Грозном.