Кадыров заявил, что "Операция Z" должна завершиться взятием Киева
Глава Чечни Рамзан Кадыров. Фото © Kremlin
Он попросил дать бойцам возможность защитить украинский народ от врагов, а также высказал своё скептическое отношение к переговорам с "куклами" из Киева, которые ничего не решают.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российскую спецоперацию на Украине останавливать нельзя — она должна завершиться взятием Киева.
"Я заявляю, что надо завершить начатое, не останавливаться. Надо зайти в Киев и забрать Киев. Если нас оставили возле Киева, то я больше чем уверен, что мы зашли бы в Киев и навели бы порядок", — сказал глава республики в ходе выступления на масштабном сборе военных сил в Грозном.
Кадыров при этом подчеркнул готовность чеченских военных "выехать в любое место, чтобы выполнить любой приказ любой сложности". Он попросил дать бойцам возможность защитить украинский народ от врагов, а также высказал своё скептическое отношение к переговорам между РФ и Украиной в Стамбуле. По его мнению, "куклы" из Киева не могут принять решение. Бандеровцы и нацики не подчиняются руководству Украины, поэтому вести переговоры не с кем, заключил глава ЧР.
Ранее глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский назвал сегодняшнюю встречу в Стамбуле конструктивной. По его словам, Украина предоставила России письменные предложения, подтверждающие её стремление к нейтральному и безъядерному статусу, включая отказ от производства и размещения всех видов оружия массового поражения, а также обещание не пытаться вернуть Крым и Донбасс военным путём.
Россия же в ответ кардинально сократит военную активность на киевском и черниговском направлениях. Об этом заявил замминистра обороны Александр Фомин. Правда, Мединский позже добавил, что деэскалация на киевском и черниговском направлениях на Украине не означает полного прекращения огня.