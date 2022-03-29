Пушилин допустил рассмотрение вопроса о вхождении ДНР в состав России

По его словам, такой исход событий возможен только после завершения задачи, поставленной в ходе "Операции Z".

Донецкая Народная Республика может рассмотреть вопрос о вступлении в состав России после того, как военные ДНР и РФ освободят всю территорию бывшей Донецкой области Украины. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.