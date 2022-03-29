Пушилин допустил рассмотрение вопроса о вхождении ДНР в состав России
По его словам, такой исход событий возможен только после завершения задачи, поставленной в ходе "Операции Z".
Донецкая Народная Республика может рассмотреть вопрос о вступлении в состав России после того, как военные ДНР и РФ освободят всю территорию бывшей Донецкой области Украины. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"ДНР рассмотрит вопрос о вхождении в состав Российской Федерации после освобождения всей республики, заявил глава ДНР Денис Пушилин", — передаёт Штаб территориальной обороны ДНР в своём телеграм-канале.
Как уже писал Лайф, 21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России признать независимость республик. Тем же вечером Владимир Путин в своём телеобращении заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а с их лидерами — Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником — были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Документы были ратифицированы парламентами России, ДНР и ЛНР и подписаны Путиным, Пушилиным и Пасечником. А утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.
ТАСС / Николай Тришин