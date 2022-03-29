Ковитиди считает, что предложения переговорщиков Киева не решат главную задачу "Операции Z"

Собеседница Лайфа напомнила, что основная цель, которая была поставлена президентом РФ, — денацификация и демилитаризация Незалежной.

Ольга Ковитиди оценила результаты переговоров России и Украины в Стамбуле. Видео © LIFE

Член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди в беседе с Лайфом оценила результаты переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле.

"Украинское урегулирование политико-дипломатическим путём (в видео оговорилась и произнесла военно-дипломатическим. — Прим. Лайфа) является чрезвычайно важным, потому что может сохранить тысячи жизней. Предложения, которые были озвучены украинской стороной, будут предметом внимательного изучения в РФ", — сказала она.

По её мнению, уже сегодня можно сказать, что предложения, озвученные украинской стороной и представленные главой российской делегации Владимиром Мединским, достаточно проблематичны, поскольку не решают основного вопроса, который был поставлен президентом РФ, — о денацификации и демилитаризации Незалежной. Член СФ считает, что обещания Украины стать внеблоковым и нейтральным государством, а также отказаться от решения военным путём вопроса Крыма, ДНР и ЛНР, в полной мере не отвечают вопросам, которые поставлены в ходе проведения "Операции Z".