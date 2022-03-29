Ковитиди считает, что предложения переговорщиков Киева не решат главную задачу "Операции Z"
Собеседница Лайфа напомнила, что основная цель, которая была поставлена президентом РФ, — денацификация и демилитаризация Незалежной.
Ольга Ковитиди оценила результаты переговоров России и Украины в Стамбуле. Видео © LIFE
Член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди в беседе с Лайфом оценила результаты переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле.
"Украинское урегулирование политико-дипломатическим путём (в видео оговорилась и произнесла военно-дипломатическим. — Прим. Лайфа) является чрезвычайно важным, потому что может сохранить тысячи жизней. Предложения, которые были озвучены украинской стороной, будут предметом внимательного изучения в РФ", — сказала она.
По её мнению, уже сегодня можно сказать, что предложения, озвученные украинской стороной и представленные главой российской делегации Владимиром Мединским, достаточно проблематичны, поскольку не решают основного вопроса, который был поставлен президентом РФ, — о денацификации и демилитаризации Незалежной. Член СФ считает, что обещания Украины стать внеблоковым и нейтральным государством, а также отказаться от решения военным путём вопроса Крыма, ДНР и ЛНР, в полной мере не отвечают вопросам, которые поставлены в ходе проведения "Операции Z".
"Мы с вами знаем, что спецоперация, которая сейчас проходит на территории Украины, направлена прежде всего на решение задач не только России и Украины, но и на укрепление архитектуры европейской безопасности в целом", — заключила собеседница Лайфа.
Ранее глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский назвал сегодняшнюю встречу в Стамбуле конструктивной. По его словам, Украина предоставила России письменные предложения, подтверждающие её стремление к нейтральному и безъядерному статусу, включая отказ от производства и размещения всех видов оружия массового поражения. Россия же в ответ кардинально сократит военную активность на киевском и черниговском направлении. Об этом заявил замминистра обороны Александр Фомин. Правда, Мединский позже добавил, что деэскалация на киевском и черниговском направлении на Украине не означает полного прекращения огня.
LIFE