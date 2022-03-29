Водитель "Урод Петрович" перекрыл пешеходный переход в Алуште с лозунгом "Слава Украине!"

По словам автора ролика, шофёр — турист из Незалежной, однако в кадре можно заметить российские номера у автомобиля.

Водитель-хам, припарковавшийся прямо на зебре, заявил прохожей: "Слава Украине". Видео © VK / Чёрный список | АЛУШТА

Жительница Алушты сняла кадры с припарковавшимся на зебре водителем, который в своё оправдание произнёс "Слава Украине!" и нахамил женщине, записавшей его на видео. Ролик возмущённый пешеход опубликовала в Сети.

По словам автора видео, водитель является "туристом с Украины", однако на ролике можно заметить российские номера у автомобиля. Дама пригрозила водителю, что отправит запись в Госавтоинспекцию, но молодой человек не воспринял всерьёз это заявление.