Водитель "Урод Петрович" перекрыл пешеходный переход в Алуште с лозунгом "Слава Украине!"
По словам автора ролика, шофёр — турист из Незалежной, однако в кадре можно заметить российские номера у автомобиля.
Водитель-хам, припарковавшийся прямо на зебре, заявил прохожей: "Слава Украине". Видео © VK / Чёрный список | АЛУШТА
Жительница Алушты сняла кадры с припарковавшимся на зебре водителем, который в своё оправдание произнёс "Слава Украине!" и нахамил женщине, записавшей его на видео. Ролик возмущённый пешеход опубликовала в Сети.
По словам автора видео, водитель является "туристом с Украины", однако на ролике можно заметить российские номера у автомобиля. Дама пригрозила водителю, что отправит запись в Госавтоинспекцию, но молодой человек не воспринял всерьёз это заявление.
"Как вас зовут, Урод Петрович?" — спросила горожанка Алушты, однако в ответ услышала ряд срамословия в свой адрес.
А в Севастополе украинские националисты избили 70-летнего пенсионера, который наклеил на машину букву Z в поддержку "Операции Z" и российских военных. При этом нападкам подвергаются даже дети. Так, шестилетнего ребёнка избили в Голландии с криками "За Украину!" из-за русского имени.