Политолог Брутер оценил результаты переговоров России и Украины в Стамбуле
По мнению эксперта, РФ хочет договориться с властями Незалежной о том, чтобы страна вела себя независимо от коллективного Вашингтона и коллективного Запада.
Владимир Брутер — о результатах переговоров РФ и Украины в Стамбуле. Видео © LIFE
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с Лайфом оценил результаты переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле.
"Россия всячески пытается уговорить руководство Украины на некий документ, который будет взаимоприемлемым. Если проблема Крыма и ЛДНР не будет записана в договоре чётко на 100 процентов, то этот договор для России неприемлем", — сказал политолог.
При этом он назвал фейковым вопрос, касающийся нейтрального статуса Украины. По его словам, статус Незалежной является производным от того, кто ею руководит. В то же время можно руководить нейтральной страной "так, что мало не покажется", отметил эксперт, приведя в пример Финляндию и Швецию.
По мнению собеседника Лайфа, Россия хочет договориться с президентом Украины Владимиром Зеленским, о чём вчера заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров. И по итогам Незалежная должна вести себя, по крайней мере, независимо от коллективного Вашингтона и коллективного Запада, подчеркнул Брутер.
"Что из этого получится, вопрос неясный. Но Россия именно этого хочет. И сегодняшние заявления [замминистра обороны РФ Александра] Фомина и [помощника президента РФ Владимира] Мединского — это шаг в том же направлении. Россия хочет, чтобы Зеленский пошёл на контакт. Россия хочет, чтобы Зеленский стал договороспособным. Насколько это реально, судить здесь уже не мне", — считает он.
При этом Бруттер отметил, что Россия всячески пыталась избежать необходимости применения силы. И вопрос в том, если сила уже применена, то она должна дать чёткие и однозначные политические результаты. Главное теперь для России — это статус Крыма и статус ЛДНР, и если их статус решён не будет, то, конечно же, всё остальное становится вторичным, заключил собеседник Лайфа.
Как уже писал Лайф, 29 марта состоялась четвёртая очная встреча делегаций России и Украины в Стамбуле. Беседа продлилась около трёх часов. В ходе переговоров РФ выразила Украине протест в связи с издевательствами над пленными российскими военнослужащими, Киев обещал принять самые жёсткие меры в отношении преступников, пытавших солдат. При этом глава делегации РФ назвал переговоры конструктивными и заявил, что Москва делает два шага навстречу по деэскалации. А замминистра обороны РФ Александр Фомин объявил, что РФ кардинально сократит военную активность на Киевском и Черниговском направлении.
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