Политолог Брутер оценил результаты переговоров России и Украины в Стамбуле

По мнению эксперта, РФ хочет договориться с властями Незалежной о том, чтобы страна вела себя независимо от коллективного Вашингтона и коллективного Запада.

Владимир Брутер — о результатах переговоров РФ и Украины в Стамбуле. Видео © LIFE

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с Лайфом оценил результаты переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле.

"Россия всячески пытается уговорить руководство Украины на некий документ, который будет взаимоприемлемым. Если проблема Крыма и ЛДНР не будет записана в договоре чётко на 100 процентов, то этот договор для России неприемлем", — сказал политолог.

При этом он назвал фейковым вопрос, касающийся нейтрального статуса Украины. По его словам, статус Незалежной является производным от того, кто ею руководит. В то же время можно руководить нейтральной страной "так, что мало не покажется", отметил эксперт, приведя в пример Финляндию и Швецию.

По мнению собеседника Лайфа, Россия хочет договориться с президентом Украины Владимиром Зеленским, о чём вчера заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров. И по итогам Незалежная должна вести себя, по крайней мере, независимо от коллективного Вашингтона и коллективного Запада, подчеркнул Брутер.

"Что из этого получится, вопрос неясный. Но Россия именно этого хочет. И сегодняшние заявления [замминистра обороны РФ Александра] Фомина и [помощника президента РФ Владимира] Мединского — это шаг в том же направлении. Россия хочет, чтобы Зеленский пошёл на контакт. Россия хочет, чтобы Зеленский стал договороспособным. Насколько это реально, судить здесь уже не мне", — считает он.