Захарова заявила, что Россия фиксирует все преступления против своих военных на Украине

По её мнению, появившиеся в Сети кадры показывают "звериную сущность" и "животную жестокость" членов нацбатальонов.

Все преступления в отношении российских военных со стороны украинских националистов тщательно фиксируются. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отметив, что совершающие подобные преступления давно "расчеловечены".

"Все эти военные преступления тщательно фиксируются, виновные будут привлечены к ответственности. Их расчеловечивание и поддержка этого процесса со стороны Запада — морально, этически, материально, вооружениями — и привели к нынешней ситуации. Ровно этим они занимались восемь лет на территории Донецка и Луганска", — сказала Захарова в ходе брифинга.

По её мнению, появившиеся в Интернете кадры истязаний российских военных показывают "звериную сущность" и "животную жестокость" украинских нацбатальонов.