Захарова заявила, что Россия фиксирует все преступления против своих военных на Украине
По её мнению, появившиеся в Сети кадры показывают "звериную сущность" и "животную жестокость" членов нацбатальонов.
Все преступления в отношении российских военных со стороны украинских националистов тщательно фиксируются. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отметив, что совершающие подобные преступления давно "расчеловечены".
"Все эти военные преступления тщательно фиксируются, виновные будут привлечены к ответственности. Их расчеловечивание и поддержка этого процесса со стороны Запада — морально, этически, материально, вооружениями — и привели к нынешней ситуации. Ровно этим они занимались восемь лет на территории Донецка и Луганска", — сказала Захарова в ходе брифинга.
По её мнению, появившиеся в Интернете кадры истязаний российских военных показывают "звериную сущность" и "животную жестокость" украинских нацбатальонов.
Напомним, ранее в Сети появилось видео с крайне жестокими действиями украинских националистов по отношению к пленным. На кадрах запечатлено, как военнослужащим стреляют в ноги. Предполагается, что инцидент произошёл на одной из баз в Харьковской области. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать жестокое обращение с пленными. Позже в соцсетях опознали неонациста, который издевался над русскими военнослужащими. Он известен по кличке Чили, прославился своим участием в беспорядках на Майдане в 2014 году, а также деятельностью в "Азове".
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ