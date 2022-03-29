Медсестра из Волновахи — о действиях ВСУ: Расстреливают тебя в упор

Она лишилась жилья в результате обстрелов украинскими военными, затем спасалась и жила в подвале клиники вместе с персоналом и пациентами.

Валентина Василенко из Волновахи вспоминает, как к окнам её дома подъехал украинский танк. Женщина успела спастись, но лишилась жилья. Об этом 74-летняя пенсионерка, которая работала медсестрой в местной больнице, рассказала телеканалу "360".

"Я была до последнего в доме — бежит сотрудник. Я его спрашиваю, как там. А он мне кричит: "Кузьминична, вы ещё до сих пор сидите, быстрее вылезайте". И тут подходит танк — с одной стороны встал, с другой стороны дома, во двор к нам заехали. Я то, что успела, взяла, документы об окончании не успела взять — всё сгорело", — поделилась она.

После этого началась бомбёжка со стороны ВСУ, Василенко успела добежать до подвала лечебного учреждения, где трудилась последние 58 лет. Здесь укрылись пациенты, среди них были и беременные женщины, а также персонал клиники.

"Это страшно и ужасно, когда расстреливают тебя в упор. Я из окна видела, как попала первая [бомба], потом у нашего доктора машина сгорела. Они у нас гаражи открывали, искали машины", — признаётся женщина.

Какое-то время она так и прожила там — вернуться ей было некуда, родной дом лежал в руинах. После освобождения Волновахи российские военные в первую очередь эвакуировали пациентов, отметила Василенко. Также была доставлена гуманитарная помощь: еда и одежда. Сама женщина сейчас перебралась жить к дочери.