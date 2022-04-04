Лайф публикует видео зачистки района Мариуполя от украинских националистов с GoPro бойца ДНР
Силовики тщательно досматривали все подозрительные углы и подвалы, где могли укрыться члены нацбатов.
Военнослужащие ВС России и ДНР проводят зачистку частного сектора на Украине. Видео © LIFE
Бойцы Донецкой Народной Республики провели зачистку домов частного сектора в освобождённом районе Мариуполя. В распоряжении Лайфа появились кадры операции, снятые на камеру GoPro одного из военных Народной милиции ДНР.
После столкновения на укреплённых окраинах города украинские националисты отошли вглубь Мариуполя. В связи с этим солдаты Вооружённых сил России и ДНР начали проверку частного сектора. Они тщательно досматривали дома, все подозрительные углы и подвалы, где могли укрыться националисты. Также военные проверяли документы у жителей населённого пункта призывного возраста. У мужчин проверялось наличие отметин, характерных для военных людей: следов от приклада на плечах, потёртостей от ремня на шее и на щиколотках от берцев. Солдаты смотрели также, нет ли у граждан татуировок с нацистскими символами, которые, по их словам, часто набивают себе члены "Правого сектора"*.
Военнослужащие рассказали Лайфу, что бойцов "Азова" в населённом пункте обнаружено не было. После проведения операции они попрощались с местными жителями, пожелав друг другу удачи и здоровья.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские ПВО сбили в воздухе шесть украинских беспилотников. Летательные аппараты были замечены в районах населённых пунктов Николаев, Херсон, Кураховка, Индустриальное, Великая Новосёлка.
* Организация запрещена в России Верховным судом РФ.
LIFE