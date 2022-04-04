МО РФ: Российские ПВО сбили в воздухе шесть украинских беспилотников

Летательные аппараты были замечены в районах населённых пунктов Николаев, Херсон, Кураховка, Индустриальное, Великая Новосёлка.

Российские силы ПВО уничтожили в воздухе шесть беспилотников Украины в ходе "Операции Z". Об этом рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Николаев, Херсон, Кураховка, Индустриальное, Великая Новосёлка", — уточнил он.