МО РФ: Российские ПВО сбили в воздухе шесть украинских беспилотников
Летательные аппараты были замечены в районах населённых пунктов Николаев, Херсон, Кураховка, Индустриальное, Великая Новосёлка.
Российские силы ПВО уничтожили в воздухе шесть беспилотников Украины в ходе "Операции Z". Об этом рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Николаев, Херсон, Кураховка, Индустриальное, Великая Новосёлка", — уточнил он.
Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли из миномётов участок гумкоридора под Мариуполем. Колонне в сопровождении МККК пришлось ожидать прекращения огня и объявления Киевом режима тишины. В общей сложности они провели в районах сбора двое суток.
ТАСС / Виталий Невар