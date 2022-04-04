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Регион
Опубликовано 4 апреля 2022, 07:30
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МО РФ: Российские ПВО сбили в воздухе шесть украинских беспилотников

Летательные аппараты были замечены в районах населённых пунктов Николаев, Херсон, Кураховка, Индустриальное, Великая Новосёлка.

Российские силы ПВО уничтожили в воздухе шесть беспилотников Украины в ходе "Операции Z". Об этом рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Николаев, Херсон, Кураховка, Индустриальное, Великая Новосёлка", — уточнил он.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли из миномётов участок гумкоридора под Мариуполем. Колонне в сопровождении МККК пришлось ожидать прекращения огня и объявления Киевом режима тишины. В общей сложности они провели в районах сбора двое суток.

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ТАСС / Виталий Невар

Татьяна Миссуми
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