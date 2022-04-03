МО РФ: ВСУ обстреляли из миномётов участок гумкоридора под Мариуполем
Колонне в сопровождении МККК пришлось ожидать прекращения огня и объявления Киевом режима тишины. В общей сложности они провели в районах сбора двое суток.
Министерство обороны России сообщило об обстреле со стороны украинской армии участка гумкоридора, прилегающего к Мариуполю. Об этом говорится в заявлении начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковника Михаила Мизинцева.
По его словам, в воскресенье российская сторона создала все условия по обеспечению безопасности гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей и иностранцев из Мариуполя в Бердянск.
"К сожалению, хорошо организованные и подготовленные гуманитарные операции по спасению мариупольцев и иностранных граждан были цинично сорваны украинской стороной: участок маршрута, прилегающий к городу Мариуполю, неоднократно подвергался интенсивному огневому воздействию подразделений ВСУ и националистических батальонов", — сообщил Мизинцев.
Украинские военные вели стрельбу из миномётов и крупнокалиберного стрелкового оружия. Гуманитарной колонне в сопровождении МККК пришлось ожидать прекращения огня и объявления Киевом режима тишины. В общей сложности они провели в районах сбора двое суток.
"Таким образом, полностью поддержанные Российской Федерацией гуманитарные инициативы, предпринятые руководством Франции, Германии и Турции, официальным Киевом цинично проигнорированы", — подчеркнули в Минобороны.
Как сообщал Лайф, ранее из ЛНР, ДНР и с Украины было эвакуировано свыше 14 тысяч человек за сутки. Только из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении без какого-либо участия украинской стороны за 24 часа удалось вывезти 2464 человека.
ТАСС / Стоян Васев