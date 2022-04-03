МО РФ: ВСУ обстреляли из миномётов участок гумкоридора под Мариуполем

Колонне в сопровождении МККК пришлось ожидать прекращения огня и объявления Киевом режима тишины. В общей сложности они провели в районах сбора двое суток.

Министерство обороны России сообщило об обстреле со стороны украинской армии участка гумкоридора, прилегающего к Мариуполю. Об этом говорится в заявлении начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковника Михаила Мизинцева.

По его словам, в воскресенье российская сторона создала все условия по обеспечению безопасности гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей и иностранцев из Мариуполя в Бердянск.

"К сожалению, хорошо организованные и подготовленные гуманитарные операции по спасению мариупольцев и иностранных граждан были цинично сорваны украинской стороной: участок маршрута, прилегающий к городу Мариуполю, неоднократно подвергался интенсивному огневому воздействию подразделений ВСУ и националистических батальонов", — сообщил Мизинцев.

Украинские военные вели стрельбу из миномётов и крупнокалиберного стрелкового оружия. Гуманитарной колонне в сопровождении МККК пришлось ожидать прекращения огня и объявления Киевом режима тишины. В общей сложности они провели в районах сбора двое суток.

"Таким образом, полностью поддержанные Российской Федерацией гуманитарные инициативы, предпринятые руководством Франции, Германии и Турции, официальным Киевом цинично проигнорированы", — подчеркнули в Минобороны.