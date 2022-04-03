Бастрыкин поручил расследовать призывы мэра Днепра к убийству россиян

Глава украинского города разместил соответствующий пост в социальных сетях. На него в РФ теперь заведут уголовное дело.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК возбудить уголовное дело и дать правовую оценку высказываниям мэра города Днепра, который призвал убивать россиян по всему миру.

"Председатель СК России поручил Главному следственному управлению Следственного комитета Российской Федерации возбудить уголовное дело и дать правовую оценку высказываниям мэра города Днепра Б. Филатова", — говорится в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что мэр Днепра в соцсетях опубликовал пост, в котором призвал убивать россиян по всему миру. Бастрыкин поручил "возбудить уголовное дело и провести весь комплекс необходимых следственных действий".