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Опубликовано 3 апреля 2022, 19:03

Бастрыкин поручил расследовать призывы мэра Днепра к убийству россиян

Глава украинского города разместил соответствующий пост в социальных сетях. На него в РФ теперь заведут уголовное дело.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК возбудить уголовное дело и дать правовую оценку высказываниям мэра города Днепра, который призвал убивать россиян по всему миру.

"Председатель СК России поручил Главному следственному управлению Следственного комитета Российской Федерации возбудить уголовное дело и дать правовую оценку высказываниям мэра города Днепра Б. Филатова", — говорится в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что мэр Днепра в соцсетях опубликовал пост, в котором призвал убивать россиян по всему миру. Бастрыкин поручил "возбудить уголовное дело и провести весь комплекс необходимых следственных действий".

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Ранее Лайф писал, что спецназ ищет тех, кто на Украине пытал и убивал пленных российских солдат. Силовики вычислили и сейчас охотятся за группой националистов, издевавшихся над бойцами.

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Пресс-служба СК РФ

Андрей Григорьев
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