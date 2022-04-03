Слуцкий: Госдума готова пригласить Нуланд в Москву на заседание по биолабораториям

Депутат отметил, что 4 апреля в Совфеде состоится очередная встреча, касающаяся их деятельности на территории Украины. Поэтому РФ с нетерпением будет ожидать ответа от США, добавил он.

Комитет Госдумы по международным делам готов пригласить замгоссекретаря США Викторию Нуланд в Москву в рамках её европейского турне для обсуждения работы американских биолабораторий на Украине. Об этом сообщил глава комитета Леонид Слуцкий.

"Комитет ГД по международным делам готов направить официальное приглашение Нуланд посетить Москву в рамках её европейского турне. Как известно, с 2 по 9 апреля Нуланд будет с визитами во Франции, Турции, Греции, на Кипре и в Германии", — написал парламентарий в своём телеграм-канале.