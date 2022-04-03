Слуцкий: Госдума готова пригласить Нуланд в Москву на заседание по биолабораториям
Депутат отметил, что 4 апреля в Совфеде состоится очередная встреча, касающаяся их деятельности на территории Украины. Поэтому РФ с нетерпением будет ожидать ответа от США, добавил он.
Комитет Госдумы по международным делам готов пригласить замгоссекретаря США Викторию Нуланд в Москву в рамках её европейского турне для обсуждения работы американских биолабораторий на Украине. Об этом сообщил глава комитета Леонид Слуцкий.
"Комитет ГД по международным делам готов направить официальное приглашение Нуланд посетить Москву в рамках её европейского турне. Как известно, с 2 по 9 апреля Нуланд будет с визитами во Франции, Турции, Греции, на Кипре и в Германии", — написал парламентарий в своём телеграм-канале.
Он отметил, что с нетерпением будет ждать ответа американской стороны. Слуцкий напомнил, что 4 апреля в Совете Федерации состоится очередное заседание парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с деятельностью американских биолабораторий на Украине.
Ранее Минобороны РФ уличило Киев в создании сети из 30 биологических лабораторий по заказу США. В распоряжении российского военного ведомства оказались документы, в которых говорится об особо опасных патогенах: возбудителях чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней. По данным Минобороны России, США профинансировали украинские биолаборатории на 32 миллиона долларов. Ведомству также стало известно, что средства Киеву на эти цели поступали от инвестфонда Rosemont Seneca, которым руководит Хантер Байден.
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