Экс-премьер Италии Проди назвал остановку поставок газа в Европу "опасной" для России
Он надеется, что в будущем у ЕС будет возможность получать энергию более диверсифицированным и управляемым способом.
Россия совершит большую ошибку, если примет решение перекрыть кран и остановить поставки газа в европейские страны, это будет для неё самоубийством, считает бывший премьер-министр Италии Романо Проди.
"Мы очень нуждаемся в их газе, в этом нет никаких сомнений. Но россиянам очень нужно его продать. Если бы они перекрыли кран, им бы понадобилось много времени, чтобы снова его открыть. И для них это было бы самоубийством. Большие объекты не работают с выключателем", — пояснил экс-премьер в интервью газете la Repubblica.
По его мнению, Италии срочно нужны другие поставщики голубого топлива. Страна могла бы взять его из месторождений газа в Адриатическом море, однако на их разработку требуется около полутора лет. Проди поддерживает решение США увеличить экспорт газа в Европу, однако так как Америка продаёт его по рыночной цене, то это топливо обойдётся странам очень дорого. Бывший премьер-министр надеется, что в будущем у Италии будет возможность получать энергию более диверсифицированным и управляемым способом.
Ранее сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль выступил против эмбарго на поставки газа из России. Он заявил, что необходимо серьёзно оценить все возможные последствия для Германии, которые будет иметь подобный шаг. Аналогичное мнение озвучил и премьер-министр Баварии Зёдер.
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