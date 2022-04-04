Экс-премьер Италии Проди назвал остановку поставок газа в Европу "опасной" для России

Он надеется, что в будущем у ЕС будет возможность получать энергию более диверсифицированным и управляемым способом.

Россия совершит большую ошибку, если примет решение перекрыть кран и остановить поставки газа в европейские страны, это будет для неё самоубийством, считает бывший премьер-министр Италии Романо Проди.

"Мы очень нуждаемся в их газе, в этом нет никаких сомнений. Но россиянам очень нужно его продать. Если бы они перекрыли кран, им бы понадобилось много времени, чтобы снова его открыть. И для них это было бы самоубийством. Большие объекты не работают с выключателем", — пояснил экс-премьер в интервью газете la Repubblica.

По его мнению, Италии срочно нужны другие поставщики голубого топлива. Страна могла бы взять его из месторождений газа в Адриатическом море, однако на их разработку требуется около полутора лет. Проди поддерживает решение США увеличить экспорт газа в Европу, однако так как Америка продаёт его по рыночной цене, то это топливо обойдётся странам очень дорого. Бывший премьер-министр надеется, что в будущем у Италии будет возможность получать энергию более диверсифицированным и управляемым способом.