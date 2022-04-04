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Регион
Опубликовано 4 апреля 2022, 12:18

Футболист "Спартака" Ларссон может перейти в шведский АИК

ФИФА позволила иностранным игрокам и тренерам приостановить договоры с российскими клубами в одностороннем порядке и заключить до 30 июня соглашения с зарубежными командами.

Нападающий московского "Спартака" Джордан Ларссон может перейти в шведский АИК. Об этом передаёт Expressen.

Сообщается, что АИК уже начал переговоры с 24-летним шведским футболистом. Сделка может быть оформлена как аренда до конца сезона.

Ларссон выступает за "Спартак" с августа 2019 года. В составе красно-синих он провёл 83 матча во всех турнирах, забил 27 голов и сделал девять результативных передач.

Ранее Лайф сообщал, что ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам в одностороннем порядке приостановить контракты с российскими клубами и подписать соглашения сроком до 30 июня с зарубежными командами.

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Иностранные клубы имеют право до 7 апреля включить в заявку игроков российских команд. Один клуб не сможет подписать краткосрочные контракты более чем с двумя футболистами из РПЛ.

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Роман Фейгин
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