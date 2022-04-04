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Опубликовано 4 апреля 2022, 16:19

Компания Henkel продолжит работу в России

При этом производитель отметил, что целиком и полностью применяет все необходимые санкции в отношении страны.

Немецкая химико-промышленная компания Henkel продолжает работать в России. При этом, как пишет агентство Reuters со ссылкой на председателя правления компании Симону Багель-Тра, производитель будет внимательно следить за развитием событий на Украине.

"Общественность иногда воспринимает это [продолжение работы] очень критически. Поэтому мне важно подчеркнуть, что мы полностью применяем все необходимые санкции", — сказала Багель-Тра на собрании акционеров.

У компании, производящей на одиннадцати российских заводах чистящие и моющие средства, клеевые материалы и средства личной гигиены, задействовано около 2,5 тысячи сотрудников. Причём в начале марта производитель прекратил все инвестиции, рекламные и спонсорские мероприятия в стране в связи с "Операцией Z" на Украине.

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Напомним, из-за "Операции Z" на Украине многие страны ввели санкции в отношении РФ. Западные компании стали прекращать работу в России. Среди них: британский интернет-магазин и производитель одежды ASOS, розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M), испанская компания по дизайну и производству одежды Mango, а также американский производитель Levi Strauss & Co., датский производитель игрушек LEGO, производитель алкоголя Diageo, шведский мебельный концерн IKEA, австрийский ювелирный бренд Swarovski и американская компания по производству программного обеспечения Microsoft.

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Николь Вербер
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