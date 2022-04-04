Компания Henkel продолжит работу в России

При этом производитель отметил, что целиком и полностью применяет все необходимые санкции в отношении страны.

Немецкая химико-промышленная компания Henkel продолжает работать в России. При этом, как пишет агентство Reuters со ссылкой на председателя правления компании Симону Багель-Тра, производитель будет внимательно следить за развитием событий на Украине.

"Общественность иногда воспринимает это [продолжение работы] очень критически. Поэтому мне важно подчеркнуть, что мы полностью применяем все необходимые санкции", — сказала Багель-Тра на собрании акционеров.