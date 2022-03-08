Bloomberg: Unilever приостановит экспорт продукции в РФ
Такое решение принято в связи с проведением Россией военной "Операции Z" на Украине. Организация продолжит поставлять продукты, однако будет держать этот вопрос "под пристальным вниманием".
Британская компания Unilever, являющаяся одним из мировых лидеров по производству товаров повседневного спроса, приостановит экспорт продукции в РФ, заявило агентство Bloomberg.
Unilever также прекратит инвестиции в рекламу и дальнейшие проекты в РФ и не будет получать прибыль от своего присутствия" в стране. Отмечается, что организация продолжит поставлять жизненно важные продукты питания и гигиены, произведённые в России, но будет держать этот вопрос под пристальным вниманием.
Ранее Лайф писал, что "Макдоналдс" временно закроет все рестораны в России. В компании отметили, что не оставят сотрудников и партнёров без поддержки, в частности, продолжат выплачивать зарплату. Ferrari также заявила о приостановке производства автомобилей для России. Компания решила выделить миллион евро для помощи жителям Незалежной. Власти итальянской области Эмилия-Романья, где размещено производство спорткаров, готовы в том числе к приёму беженцев.
Напомним, что поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.
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