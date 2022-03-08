Bloomberg: Unilever приостановит экспорт продукции в РФ

Британская компания Unilever, являющаяся одним из мировых лидеров по производству товаров повседневного спроса, приостановит экспорт продукции в РФ, заявило агентство Bloomberg.

Unilever также прекратит инвестиции в рекламу и дальнейшие проекты в РФ и не будет получать прибыль от своего присутствия" в стране. Отмечается, что организация продолжит поставлять жизненно важные продукты питания и гигиены, произведённые в России, но будет держать этот вопрос под пристальным вниманием.