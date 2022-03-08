Bloomberg: Unilever приостановит экспорт продукции в РФ

Такое решение принято в связи с проведением Россией военной "Операции Z" на Украине. Организация продолжит поставлять продукты, однако будет держать этот вопрос "под пристальным вниманием".

Британская компания Unilever, являющаяся одним из мировых лидеров по производству товаров повседневного спроса, приостановит экспорт продукции в РФ, заявило агентство Bloomberg.

Unilever также прекратит инвестиции в рекламу и дальнейшие проекты в РФ и не будет получать прибыль от своего присутствия" в стране. Отмечается, что организация продолжит поставлять жизненно важные продукты питания и гигиены, произведённые в России, но будет держать этот вопрос под пристальным вниманием.