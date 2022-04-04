Захарова назвала злобным актом высылку 40 российских дипломатов из ФРГ и анонсировала ответ

В Берлине заявили, что выдворяемые сотрудники Посольства РФ "каждый день работали против" свободы и сплочённости немецкого народа.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала злобным актом решение ФРГ о высылке 40 российских дипломатов и подчеркнула, что на него последует ответ.

"Ответим и на этот злобный акт немецкой политической машины", — сказала Захарова РИА "Новости".