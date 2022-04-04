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Опубликовано 4 апреля 2022, 16:43
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Захарова назвала злобным актом высылку 40 российских дипломатов из ФРГ и анонсировала ответ

В Берлине заявили, что выдворяемые сотрудники Посольства РФ "каждый день работали против" свободы и сплочённости немецкого народа.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала злобным актом решение ФРГ о высылке 40 российских дипломатов и подчеркнула, что на него последует ответ.

"Ответим и на этот злобный акт немецкой политической машины", — сказала Захарова РИА "Новости".

Германия объявила о высылке 40 российских дипломатов
Германия объявила о высылке 40 российских дипломатов

Ранее сегодня в Литве сообщили о понижении уровня дипотношений с РФ: правительство предписало российскому послу покинуть страну и объявило о закрытии консульства РФ в Клайпеде. Позже в Латвии также анонсировали "понижение", однако о конкретных решениях глава МИД Эдгар Ринкевич обещал сообщить "по завершении внутренних процедур".

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Getty Image / Russian Foreign Ministry Press Office / Handout / Anadolu Agency

Андрей Бражников
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