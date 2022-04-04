Байден не согласился с Зеленским, назвавшим действия России в Буче геноцидом
Лидер Соединённых Штатов Америки предпочитает считать события в украинском городе военным преступлением.
Президент США Джо Байден не согласился с главой Украины Владимиром Зеленским, который назвал события в городе Буча геноцидом со стороны России.
"Нет, я думаю, это военное преступление", — так Байден ответил на вопрос, думает ли он, что события в украинском городе можно рассматривать как геноцид.
Ранее Лайф писал, что Генпрокуратура РФ даст правовую оценку фейкам о ситуации в Буче. В ведомстве добавили, что распространяемые украинской стороной лжесвидетельства являются очередной провокацией и циничной ложью.
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