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Опубликовано 4 апреля 2022, 19:30

В Госдуму внесли проект о наказании за исполнение иностранных санкций в России

Он предусматривает для нарушителей штраф до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок до десяти лет.

Депутат Госдумы Павел Крашенинников заявил, что в нижнюю палату парламента внесён законопроект об уголовной ответственности за исполнение иностранных санкций в России. Документом предлагается дополнить часть вторую статьи 201 УК РФ "Злоупотребление полномочиями".

Согласно проекту, исполнение иностранных санкций в России будет наказываться штрафом до одного миллиона рублей либо лишением свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью в течение трёх лет.

Клишас: Верховный суд поддержал идею о наказании за исполнение санкций в России
Клишас: Верховный суд поддержал идею о наказании за исполнение санкций в России

Ранее Лайф писал, что Клишас анонсировал внесение этого законопроекта в Госдуму. Работу над изменениями в Уголовном кодексе страны вели депутаты и сенаторы. Он выразил надежду на то, что поправки будут рассмотрены оперативно.

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ТАСС / Александр Щербак

Андрей Бражников
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