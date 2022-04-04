В Госдуму внесли проект о наказании за исполнение иностранных санкций в России

Он предусматривает для нарушителей штраф до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок до десяти лет.

Депутат Госдумы Павел Крашенинников заявил, что в нижнюю палату парламента внесён законопроект об уголовной ответственности за исполнение иностранных санкций в России. Документом предлагается дополнить часть вторую статьи 201 УК РФ "Злоупотребление полномочиями".

Согласно проекту, исполнение иностранных санкций в России будет наказываться штрафом до одного миллиона рублей либо лишением свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью в течение трёх лет.