В Госдуму внесли проект о наказании за исполнение иностранных санкций в России
Он предусматривает для нарушителей штраф до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок до десяти лет.
Депутат Госдумы Павел Крашенинников заявил, что в нижнюю палату парламента внесён законопроект об уголовной ответственности за исполнение иностранных санкций в России. Документом предлагается дополнить часть вторую статьи 201 УК РФ "Злоупотребление полномочиями".
Согласно проекту, исполнение иностранных санкций в России будет наказываться штрафом до одного миллиона рублей либо лишением свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью в течение трёх лет.
Ранее Лайф писал, что Клишас анонсировал внесение этого законопроекта в Госдуму. Работу над изменениями в Уголовном кодексе страны вели депутаты и сенаторы. Он выразил надежду на то, что поправки будут рассмотрены оперативно.
ТАСС / Александр Щербак