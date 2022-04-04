Лавров заявил, что Россия и Украина продолжают интенсивные переговоры по видеосвязи

Дипломат отметил, что делегации работают серьёзно и достаточно напряжённо, а также подчеркнул, что, по крайней мере, такая работа точно ведётся с нашей стороны.

"Контакты продолжаются в режиме видеоконференции. Делегации работают достаточно интенсивно, по крайней мере, с нашей стороны такая работа ведётся", — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с контактной группой Лиги арабских государств (ЛАГ) по Украине.

Напомним, 29 марта состоялась четвёртая очная встреча делегаций России и Украины, местом переговоров был выбран Стамбул. В ходе встречи Киев передал российской стороне свои предложения по урегулированию ситуации, которые включали в себя отказ от вступления Украины в НАТО, отказ от ядерного оружия и размещения на своей территории иностранных военных баз. Кроме того, Киев готов отказаться от стремления вернуть Крым и Донбасс военным путём. Россия со своей стороны согласилась изучить этот документ, а пока Москва сократила военную активность на киевском и черниговском направлениях.