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Регион
Опубликовано 4 апреля 2022, 17:30
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Лавров заявил, что Россия и Украина продолжают интенсивные переговоры по видеосвязи

Дипломат отметил, что делегации работают серьёзно и достаточно напряжённо, а также подчеркнул, что, по крайней мере, такая работа точно ведётся с нашей стороны.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что делегации России и Украины продолжают интенсивную переговорную работу в режиме видеоконференцсвязи.

"Контакты продолжаются в режиме видеоконференции. Делегации работают достаточно интенсивно, по крайней мере, с нашей стороны такая работа ведётся", — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с контактной группой Лиги арабских государств (ЛАГ) по Украине.

Песков ответил на вопрос о перспективах переговоров России и Украины
Песков ответил на вопрос о перспективах переговоров России и Украины

Напомним, 29 марта состоялась четвёртая очная встреча делегаций России и Украины, местом переговоров был выбран Стамбул. В ходе встречи Киев передал российской стороне свои предложения по урегулированию ситуации, которые включали в себя отказ от вступления Украины в НАТО, отказ от ядерного оружия и размещения на своей территории иностранных военных баз. Кроме того, Киев готов отказаться от стремления вернуть Крым и Донбасс военным путём. Россия со своей стороны согласилась изучить этот документ, а пока Москва сократила военную активность на киевском и черниговском направлениях.

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kremlin.ru

Николь Вербер
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