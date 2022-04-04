Лавров пообещал, что Россия сегодня раскроет истинную природу событий в Буче

Он отметил, что западные коллеги пытаются представить ситуацию как свидетельство военных преступлений РФ.

Российская сторона сегодня, 4 апреля, представит материалы по ситуации в украинском городе Буча на специальной пресс-конференции в Нью-Йорке. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров на брифинге по итогам переговоров с Контактной группой Лиги арабских государств (ЛАГ) по Украине.

"Мы всё равно сегодня устами нашего постоянного представительства организуем в Нью-Йорке пресс-конференцию, где будут представлены подробнейшие материалы, которые показывают истинную природу событий, которые сейчас в городе Буча наши западные коллеги пытаются представить как свидетельство военных преступлений РФ", — сказал министр.

По словам главы российского МИД, западные страны во главе с председательствующей в Совбезе ООН Великобританией пытаются "растворить" фейк о ситуации в Буче в демагогических рассуждениях.