Лавров пообещал, что Россия сегодня раскроет истинную природу событий в Буче
Он отметил, что западные коллеги пытаются представить ситуацию как свидетельство военных преступлений РФ.
Российская сторона сегодня, 4 апреля, представит материалы по ситуации в украинском городе Буча на специальной пресс-конференции в Нью-Йорке. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров на брифинге по итогам переговоров с Контактной группой Лиги арабских государств (ЛАГ) по Украине.
"Мы всё равно сегодня устами нашего постоянного представительства организуем в Нью-Йорке пресс-конференцию, где будут представлены подробнейшие материалы, которые показывают истинную природу событий, которые сейчас в городе Буча наши западные коллеги пытаются представить как свидетельство военных преступлений РФ", — сказал министр.
По словам главы российского МИД, западные страны во главе с председательствующей в Совбезе ООН Великобританией пытаются "растворить" фейк о ситуации в Буче в демагогических рассуждениях.
Напомним, в Министерстве обороны РФ опровергли заявления Киева о массовых убийствах мирных жителей в Буче. Советник главы ЛНР Родион Мирошник обратил внимание на то, что российские военные спокойно покинули этот город ещё 30 марта, о чём в тот же день сообщил и мэр города. А вот 2 апреля украинские силовики провели в городе зачистку. Это произошло как раз за день до появления видео с телами на улицах.
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