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Регион
Опубликовано 3 апреля 2022, 11:35
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Песков назвал гипотетически возможной встречу Путина и Зеленского

Однако для этого стороны в рамках переговоров должны подготовить конкретный письменный договор, который лидеры двух государств смогли бы обсудить.

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского гипотетически возможна, однако перед этим должен быть подготовлен конкретный документ. Об этом в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Путин никогда не отказывался от такой встречи, и такая встреча, да, она гипотетически возможна. Но для того, чтобы она состоялась, необходимо, чтобы в недрах работы двух делегаций вызрел конкретный документ", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

Представитель Кремля уточнил, что документ должен содержать не набор идей, а быть конкретным. Тогда и настанет черёд такой встречи. На вопрос, будет ли договор исполняться, Песков напомнил об опыте Минских соглашений по Донбассу.

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"Мы его помним, помним очень хорошо и действуем соответственно", — добавил пресс-секретарь.

А ранее газета Wall Street Journal сообщила, что Зеленский отказался от предложения канцлера ФРГ Олафа Шольца избежать конфликта с Россией. Как пишет издание, на встрече в Мюнхене 19 февраля канцлер сказал украинскому лидеру, что Киев должен отказаться от своих устремлений в НАТО. Но тот отверг эту идею.

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Kremlin.ru

Артур Лапсаков
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