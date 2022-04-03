Песков назвал гипотетически возможной встречу Путина и Зеленского

Однако для этого стороны в рамках переговоров должны подготовить конкретный письменный договор, который лидеры двух государств смогли бы обсудить.

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского гипотетически возможна, однако перед этим должен быть подготовлен конкретный документ. Об этом в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Путин никогда не отказывался от такой встречи, и такая встреча, да, она гипотетически возможна. Но для того, чтобы она состоялась, необходимо, чтобы в недрах работы двух делегаций вызрел конкретный документ", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

Представитель Кремля уточнил, что документ должен содержать не набор идей, а быть конкретным. Тогда и настанет черёд такой встречи. На вопрос, будет ли договор исполняться, Песков напомнил об опыте Минских соглашений по Донбассу.

"Мы его помним, помним очень хорошо и действуем соответственно", — добавил пресс-секретарь.