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Опубликовано 3 апреля 2022, 11:18

Глава крымских татар призвал Эрдогана повлиять на киевские власти

По словам Умерова, приложенные Турцией усилия могут быть напрасными без реального желания нынешнего правительства Украины прекратить конфликт и вернуть в страну мир.

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров обратился к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с призывом оказать влияние на Киев в части признания российского статуса Крыма.

"Призываем президента Турции оказать влияние на украинский режим в части признания российского статуса Крыма, что станет одним из залогов возвращения ситуации на Украине в мирное русло", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Умеров отметил, что в Крыму очень ценят стремление турецкого лидера организовать все условия для переговорного процесса между Россией и Украиной. Однако приложенные усилия не имеют смысла без реального желания нынешних киевских властей прекратить конфликт и вернуть мир в Незалежную, уточнил он.

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Ранее крымские татары призвали признать экстремистским украинский муфтият. Отмечается, что "лжемуфтий" пытается пошатнуть межнациональное согласие и единство в России, а, взывая к российским имамам, "лжеорганизация" ведёт антигосударственную деятельность.

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t.me / taraktash

Ирина Мусина
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