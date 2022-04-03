Глава крымских татар призвал Эрдогана повлиять на киевские власти

По словам Умерова, приложенные Турцией усилия могут быть напрасными без реального желания нынешнего правительства Украины прекратить конфликт и вернуть в страну мир.

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров обратился к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с призывом оказать влияние на Киев в части признания российского статуса Крыма.

"Призываем президента Турции оказать влияние на украинский режим в части признания российского статуса Крыма, что станет одним из залогов возвращения ситуации на Украине в мирное русло", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Умеров отметил, что в Крыму очень ценят стремление турецкого лидера организовать все условия для переговорного процесса между Россией и Украиной. Однако приложенные усилия не имеют смысла без реального желания нынешних киевских властей прекратить конфликт и вернуть мир в Незалежную, уточнил он.