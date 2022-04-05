Лавров отметил, что в позиции Украины появилось больше реализма по Крыму, ДНР и ЛНР

Министр добавил, что также появились подвижки в вопросе необходимости закрепить в договоре нейтральный и безъядерный статус Незалежной.

Украинская делегация на переговорах в Стамбуле, которые прошли 29 марта, проявила больше реализма в вопросах статуса Крыма, ДНР, ЛНР, невступления в НАТО и безъядерного статуса. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

"По итогам того раунда, который состоялся в Стамбуле 29 марта, мы увидели появление реализма в позиции украинской делегации в отношении того, что касается путей обеспечения безопасности Украины. Уже понятно стало и киевским представителям, что гарантии безопасности невозможно получить в НАТО и о вступлении в НАТО стоит забыть", — отметил Лавров.

По словам министра, украинская сторона также проявила больше реализма в вопросе необходимости закрепить в мирном договоре нейтральный и безъядерный статус Украины. Кроме того, как добавил Лавров, делегация Киева начала более реально рассуждать в отношении статуса Крыма, ДНР и ЛНР. Однако, как это будет отражено в конечном варианте договора, ещё предстоит понять, подытожил Лавров.