США пригрозили последствиями странам за попытки помочь РФ в спецоперации на Украине
Также в Госдепе предупредили о последствиях для тех государств, которые захотят помочь Москве обойти санкции, введённые Вашингтоном и его союзниками.
Власти США заявили, что те страны, которые попытаются помочь России в проводимой ею военной спецоперации на Украине, столкнутся с последствиями. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Госдепа Штатов Нед Прайс, пригрозив также последствиями тем государствам, которые захотят помочь Москве обойти санкции, введённые Вашингтоном и его союзниками.
"Не вдаваясь в детали относительно какой-либо конкретной страны, мы чётко дали понять, что те государства, которые попытаются помочь [России] обойти введённые США и их союзниками по всему миру санкции... либо попытаются поддержать военные усилия Кремля на Украине, оказывая России финансовую, материальную или военную помощь, столкнутся с последствиями", — отметил Прайс во время брифинга.
В то же время представитель американского дипведомства не стал конкретизировать, какой "ответ" со стороны Вашингтона ждёт эти страны.
Ранее Прайс заявил, что США вместе с союзниками работают над новыми санкциями против РФ. Он заметил, что данный шаг будет предпринят, чтобы укрепить позиции Украины "как на поле боя, так и на переговорах с Россией".
ТАСС / Валерий Шарифулин