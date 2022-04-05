США пригрозили последствиями странам за попытки помочь РФ в спецоперации на Украине

Также в Госдепе предупредили о последствиях для тех государств, которые захотят помочь Москве обойти санкции, введённые Вашингтоном и его союзниками.

Власти США заявили, что те страны, которые попытаются помочь России в проводимой ею военной спецоперации на Украине, столкнутся с последствиями. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Госдепа Штатов Нед Прайс, пригрозив также последствиями тем государствам, которые захотят помочь Москве обойти санкции, введённые Вашингтоном и его союзниками.

"Не вдаваясь в детали относительно какой-либо конкретной страны, мы чётко дали понять, что те государства, которые попытаются помочь [России] обойти введённые США и их союзниками по всему миру санкции... либо попытаются поддержать военные усилия Кремля на Украине, оказывая России финансовую, материальную или военную помощь, столкнутся с последствиями", — отметил Прайс во время брифинга.

В то же время представитель американского дипведомства не стал конкретизировать, какой "ответ" со стороны Вашингтона ждёт эти страны.