Небензя заявил, что Россия скоро представит в Совбезе ООН факты о событиях в Буче

Дипломат подчеркнул, что российские военнослужащие не имеют никакого отношения к зверствам по отношению к мирному населению.

Россия в ближайшее время представит в Совете Безопасности ООН факты о ситуации в Буче. Об этом заявил постпред России при всемирной организации Василий Небензя.

По словам дипломата, события в Буче — это спланированная провокация, направленная на дискредитацию и дегуманизацию российских военных, а также совершённая ради оказания политического давления на Россию. Небензя подчеркнул, что военнослужащие ВС РФ не имеют никакого отношения к зверствам по отношению к мирному населению.

"У нас есть фактические доказательства, которые подтверждают эту позицию. Мы собираемся как можно скорее представить их в Совете Безопасности [ООН]", — подчеркнул Небензя.