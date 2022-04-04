Небензя заявил, что Россия скоро представит в Совбезе ООН факты о событиях в Буче
Постпред РФ при ООН Василий Небензя. Фото © ТАСС / Zuma
Дипломат подчеркнул, что российские военнослужащие не имеют никакого отношения к зверствам по отношению к мирному населению.
Россия в ближайшее время представит в Совете Безопасности ООН факты о ситуации в Буче. Об этом заявил постпред России при всемирной организации Василий Небензя.
По словам дипломата, события в Буче — это спланированная провокация, направленная на дискредитацию и дегуманизацию российских военных, а также совершённая ради оказания политического давления на Россию. Небензя подчеркнул, что военнослужащие ВС РФ не имеют никакого отношения к зверствам по отношению к мирному населению.
"У нас есть фактические доказательства, которые подтверждают эту позицию. Мы собираемся как можно скорее представить их в Совете Безопасности [ООН]", — подчеркнул Небензя.
Напомним, в Министерстве обороны РФ опровергли заявления Киева о массовых убийствах мирных жителей в Буче. Советник главы ЛНР Родион Мирошник обратил внимание на то, что российские военные спокойно покинули этот город ещё 30 марта, о чём в тот же день сообщил и мэр города. А вот 2 апреля украинские силовики провели в городе зачистку. Это произошло как раз за день до появления видео с телами на улицах.