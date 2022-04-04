Минобороны России предложило ВСУ покинуть Мариуполь 5 апреля

Генерал-полковник Мизинцев отметил, что в городе сложилась тяжелейшая гуманитарная обстановка в отдельных контролируемых украинскими военными районах.

Российская сторона предложила украинским военным и наёмникам сложить оружие и выйти из Мариуполя в запорожском направлении в обмен на гарантию сохранения жизни. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, на сегодняшний день в городе сложилась тяжелейшая гуманитарная обстановка в отдельных районах, которые находятся под контролем украинских военных. Он также добавил, что разрозненные группы боевиков националистических формирований не подчиняются киевским властям.

"Вооружённые силы России, исходя чисто из гуманных принципов, для спасения мирных жителей предлагают подразделениям ВСУ, батальонам территориальной обороны и иностранным наёмникам с 06:00 мск 5 апреля 2022 года прекратить боевые действия, сложить оружие и выйти по согласованному с украинской стороной маршруту в запорожском направлении на подконтрольные Киеву территории", — заявил генерал-полковник во время брифинга.

При этом Мизинцев также добавил, что всем украинским военнослужащим, которые согласятся с условиями Минобороны РФ и сложат оружие, гарантируется сохранение жизни.