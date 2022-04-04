ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 апреля 2022, 20:27
7665

Минобороны России предложило ВСУ покинуть Мариуполь 5 апреля

Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Генерал-полковник Мизинцев отметил, что в городе сложилась тяжелейшая гуманитарная обстановка в отдельных контролируемых украинскими военными районах.

Российская сторона предложила украинским военным и наёмникам сложить оружие и выйти из Мариуполя в запорожском направлении в обмен на гарантию сохранения жизни. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, на сегодняшний день в городе сложилась тяжелейшая гуманитарная обстановка в отдельных районах, которые находятся под контролем украинских военных. Он также добавил, что разрозненные группы боевиков националистических формирований не подчиняются киевским властям.

"Больше ста человек": Появилось видео со сдавшимися в плен украинскими морпехами в Мариуполе
"Больше ста человек": Появилось видео со сдавшимися в плен украинскими морпехами в Мариуполе

"Вооружённые силы России, исходя чисто из гуманных принципов, для спасения мирных жителей предлагают подразделениям ВСУ, батальонам территориальной обороны и иностранным наёмникам с 06:00 мск 5 апреля 2022 года прекратить боевые действия, сложить оружие и выйти по согласованному с украинской стороной маршруту в запорожском направлении на подконтрольные Киеву территории", — заявил генерал-полковник во время брифинга.

При этом Мизинцев также добавил, что всем украинским военнослужащим, которые согласятся с условиями Минобороны РФ и сложат оружие, гарантируется сохранение жизни.

Ранее бойцы ВСУ рассказали о приказе командиров не сдаваться в плен и взрывать себя гранатами. По словам военнослужащих, их батальон так и не дождался подкрепления и в результате был разбит полностью.

BannerImage
Юлия Коновалова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar