Лавров заявил о провале второй попытки созвать СБ ООН по событиям в Буче
Глава МИД РФ отметил, что Россия ещё вчера потребовала заседание Совета Безопасности ООН, однако получила отказ.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что вторая попытка российской стороны созвать заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в украинском городе Буча, которую в Министерстве обороны РФ назвали провокацией, в очередной раз не увенчалась успехом.
"Я напомню, что мы вчера ещё потребовали заседание Совета Безопасности ООН, наши британские коллеги, которые сейчас председательствуют в Совете Безопасности, отказались это сделать. Наша сегодняшняя попытка тоже не увенчалась успехом", — пояснил министр на пресс-конференции.
Напомним, в Министерстве обороны РФ опровергли заявления Киева о массовых убийствах мирных жителей в Буче. Советник главы ЛНР Родион Мирошник обратил внимание на то, что российские военные спокойно покинули этот город ещё 30 марта, о чём в тот же день сообщил и мэр города. А вот 2 апреля украинские силовики провели в городе зачистку. Это произошло как раз за день до появления видео с телами на улицах.
ТАСС / Михаил Метцель